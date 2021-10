Cette saison 2021 d’endurance a été courte, quatre rendez-vous au calendrier, mais elle a été intense, pas de droit à l’erreur et épreuves exigeantes : Le Mans et le Bol d’or, deux courses mythiques de 24 heures, plus les 12 Heures d’Estoril et enfin, ce week-end, les 6 H de Most en République tchèque.



(...)