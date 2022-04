Le Mondial d’endurance reprend ses droits ce week-end. Première des quatre manches : le circuit Bugatti du Mans. Le championnat, qui signera le retour des motos à Francorchamps lors des 24 heures de Spa, le premier week-end de juin, a un grand favori : Xavier Siméon.

Notre compatriote l’a emporté l’an dernier, avec ses équipiers Gregg Black et Sylvain Guintoli, sur la Suzuki du team SERT Yoshimura en disputant toutes les manches. Il l’avait aussi emporté lors de la saison fractionnée de 2019-2020 mais en n’ayant participé qu’à deux des cinq courses. C’est donc un équipage bien rodé qui reprend le guidon de la Suzuki rouge n°1 et Siméon est confiant : "On y va pour la gagne, confie le bruxellois. Sur cette course mais aussi pour le championnat."



(...)