Aucune date n'est encore confirmée car des négociations doivent encore avoir lieu avec le circuit de Francorchamps qui accueillera la troisième et dernière étape mais à priori ce la troisième ou plutôt le deuxième week-end du mois d'août. Voila qui fait huit semaines de plus pour préparer l'événement mais surtout espérer qu'il puisse être accessible au public. Ce serait dommage que cette première mondiale historique dans notre pays doive encore se disputer à huis clos. En août, on peut espérer que la situation sanitaire soit plus ou moins revenue à la normale.

L'autre information se cachant entre les lignes du communiqué envoyé par Club Superstage est que son président Alain Penasse qui s'était fait très discret et n'apparaissait jamais dans la communication (pour cause de double casquette avec ses fonctions chez Hyundai) l'automne dernier est de retour aux manettes de l'épreuve. Cela ne semble plus poser problème. Faut-il en déduire qu'il n'occupera bientôt plus ses fonctions de directeur sportif chez Hyundai Motorsport? On peut le penser. Voici quelques semaines, il avait repris la promotion du BRC (championnat de Belgique des rallyes) et indiqué à son nouvel associé Christian Jupsin qu'il allait avoir plus de temps libre... On a aussi appris qu'il pourrait aider à l'organisation du Rallye du Chili dont la secrétaire n'est autre que sa nouvelle fiancée. En vacances au Panama à deux semaines du Rallye Monte-Carlo, le Flandrien n'a pas pu répondre à nos questions.

On vous en avait déjà parlé depuis quelques semaines. C'est désormais officiel. La FIA a fait savoir que le Rallye d'Ypres, premier réserviste, était inscrit au calendrier du Championnat du Monde 2021. Seul changement par rapport à ce que l'on pensait, il ne gardera pas sa date traditionnelle de fin juin, mais se déplacera mi-août pour reprendre la place laissé vacante par le Rallye GB contraint de déclarer forfait une année de plus compte tenu de la crise liée à la pandémie.