Le public sera – enfin - autorisé à revenir dans les tribunes de nos circuits automobiles dans les semaines à venir. Alors que les « Tests Days » des 24H se déroulent toujours à huis clos, on a déjà évoqué la possibilité de pouvoir accueillir de nouveau des spectateurs pour notre double tour d'horloge (24 et 25 octobre) avec un système de bulles de 400 personnes.

Mais les fans ne devront pas attendre la fin du mois prochain pour retourner sur nos pistes admirer des autos de course. Circuit Zolder vient en effet de confirmer que 400 personnes par jour (tickets sur circuit-zolder.be) seront autorisées ces samedi et dimanche à assister en tribune à l'American Festival Nascar, la Nascar à l'européenne, dans le cadre duquel se produira également le Belcar.

Lors des deux week-ends suivants, ce chiffre sera doublé et l'on passera à 800 fans par jour (tickets à réserver sur le site du DTM) pour les deux meetings de DTM lors desquels on verra s'affronter les BMW et Audi les plus rapides du monde avec notamment deux équipes belges, RBM et WRT.