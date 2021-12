Judoka lui-même, Jeroen Casse raconte la journée qui a vu son frère, Matthias, arracher la médaille de bronze à Tokyo.

Champion du monde à Budapest, vice-champion d’Europe à Lisbonne, médaillé de bronze olympique à Tokyo et encore vainqueur du Grand Chelem d’Abou Dhabi : à l’heure du bilan de cette année 2021, Matthias Casse peut être vraiment fier de ce qu’il a accompli. À 24 ans, l’Anversois est l’un des meilleurs judokas mondiaux, n° 1 de sa catégorie, les -81 kg. Et pourtant, cette saison avait mal commencé pour lui en janvier, à Doha, avec une élimination d’emblée au Masters, face au Suédois Pacek, dont on reparlera. Témoin privilégié de ces douze derniers mois, mais aussi des années qui les ont précédés, Jeroen (23 ans), le frère de Matthias, lui-même judoka de haut niveau, en -73 kg, raconte les coulisses d’une année particulièrement riche en émotions.