Mondiaux de natation : Logan Vanhuys se classe 10e de l'épreuve du 10km en eau libre !

Logan Vanhuys a pris la 10e place du 10km en eau libre aux championnats du monde de natation, à Budapest en Hongrie, mercredi. C'est le meilleur résultat belge lors de ces Mondiaux. Le Mouscronnois de 25 ans a parcouru la distance en 1h53:25.5.

©BELGA

Le titre mondial est revenu à l'Italien Gregorio Paltrinieri qui décroche sa 4e médaille lors de ces Mondiaux après son sacre sur le 1.500m libre et sa deuxième place sur le 5km en eau libre et la 3e dans le relais 4x1500m mixte. Le médaillé de bronze sur la distance à Tokyo et champion olympique à Rio en 2016 sur le 1.500m libre a bouclé les dix kilomètres en 1h50:56.8. pour devancer son compatriote Domenico Acerenza, 2e, et l'Allemand Florian Wellbrock, le champion sortant et vainqueur du 5km, 3e.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal. Championne olympique à Rio en 2016 et médaillée d'argent aux JO de Tokyo l'été dernier, Rouwendaal a devancé au sprint l'Allemande Leonie Beck et la Brésilienne Anna Marcela Cunha au terme de 2h02:29.29 d'effort.

Après cinq médailles mondiales en eau libre et en bassin depuis Shanghai en 2011, il s'agit de son premier titre de championne du monde.