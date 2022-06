Vollley : La Belgique battue par les Etats-Unis à l'entame de sa 3e semaine de Ligue des Nations

La Belgique s'est inclinée 3 sets à 0 (25-16, 25-21 et 25-19) face aux Etats-Unis pour ouvrir sa troisième semaine de Ligue des Nations de volley féminin, jeudi à Calgary au Canada.

Les Yellow Tigers en restent à trois succès en huit rencontres décrochés lors des deux premières semaines et figurent en 13e position avec 6 points dans un classement dominé par les Américaines (8 victoires et 1 défaites) et le Japon, 24 points tous les deux.

Britt Herbots a été la meilleure réalisatrice encore côté belge face aux numéros un mondiaux avec 18 points pour 7 à Marlies Janssens et Silke Van Avermaet. Gert Vande Broek a pu compter aussi sur Jodie Guilliams (6 pts), Pauline Martin (5) et Jutta Van De Vyver (2).

Cette troisième semaine de compétition voit la Belgique affronter encore l'Allemagne (FIVB 13) vendredi (1h00 en Belgique), 15e au classement, les Pays-Bas (FIVB 10), 14es, vendredi (22h00) et le Japon (FIVB 6) dimanche (19h00), co-leader avec 24 points et 8 victoires en 9 matches.

Les huit premiers sont qualifiés pour la phase finale, à Ankara du 13 au 17 juillet. La Belgique veut se maintenir dans cette compétition par le canal du classement mondial où elle occupe la 13e place.

La Belgique prépare aussi le championnat du monde (23/09 - 15/10) aux Pays-Bas et en Pologne. L'objectif à moyen terme concerne également une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 alors que la Belgique organise l'Euro 2023 (avec l'Italie, l'Estonie et l'Allemagne).