Denis Van Weynbergh et Szabolcs Weöres, une histoire d’hommes sur la Vendée Arctique

Depuis des temps ancestraux, les mers et les océans fascinent mais ils symbolisent aussi les peurs par leur imprévisibilité au point de justifier le double sens de l’âme des fonds.

Les skippers de la Vendée Arctique ont bien essayé de dompter l’immensité bleue mais leur courage s’est fragilisé, leurs bateaux ont souffert vis-à-vis des éléments déchaînés au point que la direction de course neutralisa la course dans un premier temps avant de définitivement la stopper en désignant une ligne d’arrivée fictive au sud de l’Islande et avant que les affres des profondeurs ne soient trop prédatrices et ne laminent les hommes et leur monture. On ne dompte pas les mers, si familières soient-elles, ce sont elles qui décident…

Une histoire s’écrit avec deux marins au centre de l’odyssée. Notre compatriote Denis van Weynbegh. Puis un second : le Hongrois Szabolcs Weöres. Deux skippers qui durent, contraints et forcés, abandonner la course à des stades divers de la Vendée Arctique. Denis était submergé par les ennuis techniques conséquents au fil de la montée vers les côtes islandaises et le cercle polaire arctique, les éléments se déchaînèrent contre le Brabançon au point de devoir jeter l’éponge après avoir perdu un safran en mer à quelques dizaines de milles de la ligne d’arrivée fictive (NdlR : les milles parcourus par Denis seront pris en compte pour la qualification du Vendée Globe 2024).

©D.R.

Plus question de jouer avec la survie de l’Imoca « Les Laboratoires de Biarritz » du skipper belge. Trouver un abri, envisager les réparations, acheminer depuis les Sables-d’Olonne un safran, croire en l’aide d’un autre skipper pour le convoyage de retour… Autant de tâches, de défis que le Brabançon, avec l’aide de sa fabuleuse équipe de bénévoles vendéenne, tenta de résoudre en quelques jours.

Outre la perte du Safran, Denis Van Weynbergh, suite à une collision avec un Ofni, constata que l'étrave du bateau était endommagée. Pas le choix, par sécurité, il fallait plonger. Pour voir l'étendue des dégâts et vérifier la quille. Le skipper belge se tourna vers le club de plongée où il rencontra Samuel, le directeur du club. "Il s'est donné corps et âme, c'est mon sauveur ! Il m'a trouvé un appartement, prêté une voiture. Son aide a été extrêmement précieuse", explique Denis. Les plongeurs apportèrent une bonne nouvelle : la quille était intacte.

Rapidement, une problématique se posa : le safran n'était pas réparable, il faut en faire livrer un en Islande. Plusieurs pistes furent évoquées, elles mèneront finalement Denis à faire venir le safran par avion, non sans péripéties, dans un bagage en soute. Une fois le safran en cours d'acheminement, il fallait penser à ramener le bateau en Vendée. Le skipper belge pensa à son voisin de ponton, Szabi, lui aussi contraint à l'abandon sur cette Vendée Arctique pour l'accompagner sur ce convoyage retour. Aux Sables-d'Olonne, les deux petites équipes, constituées de proches et de bénévoles, s'étaient beaucoup entraidées avant le départ. "J'ai tout de suite pensé à Szabi. Je l'ai appelé. Deux heures plus tard, il prenait son billet d'avion! C'est juste génial", déclara Denis. «C'était une super opportunité de venir en Islande. J'ai de très bonnes relations avec l'équipe de Denis. Je ne me suis vraiment pas posé de question quand il m'a demandé si je voulais venir l'aider, » souligna le skipper hongrois. Une belle démonstration de solidarité entre marins.

Les deux compères traversèrent l'Islande de bout en bout avant de rejoindre l'Imoca « Les Laboratoires de Biarritz ». "Je suis allé chercher Szabi à l'aéroport de Reykjavik", raconta Denis. "Ce fut une expérience hors du commun ! J'ai eu la chance d'avoir un équipier de charme et de choc en la personne de Szabolcs Weöres, c'est un bel exemple de solidarité entre marins. Il s'est fait plaisir à naviguer sur longue distance en Imoca, on a pu voir plein de choses. Cela me rappelle les belles valeurs que j'ai rencontrées en Islande. Ils ont un vrai sens de la communauté, de l'entraide et de la solidarité. Sur l'océan, on trouve souvent ce genre de valeurs et de sentiment entre nous les skippers. Je pense que Szabi n'a pas hésité une seule seconde à venir me rejoindre, j'aurai fait pareil et n'importe qui d'autre aurait fait la même chose dans la même situation. Cela souligne une fois de plus qu'on peut vivre dans un monde positif, de valeurs, de solidarité, d'entraide ! C'est important de le souligner par les temps que nous vivons..."