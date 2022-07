L'Autre regard: une croisière sur la Seine qui fait déjà trembler la grande famille olympique !

Les Jeux olympiques de Paris, c’est dans deux ans à peine. Et, déjà, les autorités françaises sont sur le pied de guerre pour accueillir l’événement. On sait combien, lors de chaque grande compétition sportive, la sécurité est devenue une priorité. Mais, à l’évidence, l’idée d’organiser la cérémonie d’ouverture sur la Seine ne facilite pas les choses. Concrètement, au lieu de défiler dans le stade, les athlètes seront invités à le faire au fil de l’eau, sur des barges.

Scéniquement, on ne peut assurément imaginer plus belle carte postale. Les images seront juste bluffantes. Mais on imagine volontiers combien le projet suscite l’angoisse des responsables de l’ordre. Autant contrôler une foule dans un lieu clos est devenu assez classique, autant il sera bien plus compliqué d’assurer la sécurité de délégations en croisière sous les ponts Mirabeau ou de l’Alma avec des centaines de milliers de spectateurs le long des berges. Risques d’attentats terroristes ou d’attaques de drones : on peut faire confiance aux services de sécurité américains, chinois ou israéliens pour faire grimper la pression.

Et ce n’est pas le monumental chaos du Stade de France, lors de la récente finale de Ligue des champions, qui va rassurer les esprits anxieux. Pour rappel, la police française, débordée, avait laissé des bandes de voyous détrousser les supporters de Liverpool et du Real ! Pour l’heure, il n’est cependant pas question de modifier le scénario de la croisière sur la Seine.