Le ju-jitsu, une vraie chance de médaille belge aux jeux mondiaux: "Un mix de karaté, de judo et de lutte, une fois au sol"

Triple championne du monde de ju-jitsu, Licaï Pourtois a ajouté un troisième titre européen à sa collection fin mai, en Israël, histoire d’équilibrer son superbe palmarès que seule la crise sanitaire due au Covid-19 est parvenue à un peu perturber. Engagée en -57 kg, la Binchoise de 25 ans a confirmé son statut de n°1 mondiale, avec lequel elle s’aligne à Birmingham (USA), théâtre des Jeux mondiaux. Un événement auquel Licaï aurait déjà pu participer en 2017, à Wroclaw, si elle avait figuré dans le top 4 mondial.

"À l'époque, j'étais cinquième. Ce n'est que l'année suivante, en 2018 donc, que j'ai vraiment percé au plus haut niveau en étant sacrée championne du monde à Malmö !" précise-t-elle. Depuis lors, Licaï Pourtois est devenue un véritable phénomène d'un sport encore méconnu, mix de karaté, de judo, voire de lutte. Découverte…

Licaï, quelle est votre ambition lors de ces Jeux mondiaux ?

"J’aurais du mal à ne pas dire que j’y suis pour gagner. Mais je ne veux pas me focaliser sur le résultat. Quand j’ai commencé le ju-jitsu, ce n’était pas dans l’optique de la performance et, aujourd’hui encore, j’attache beaucoup d’importance à la manière avec laquelle je combats. Il est évident que, si elle est bonne, le résultat suit. Et c’est un plaisir de décrocher des médailles."

Racontez-nous comment vous êtes venue au ju-jitsu…

"Ce fut un peu par hasard. Vers l’âge de 8 ou 9 ans, j’ai participé à un stage de boxe avec mes voisins, deux frères de mon petit village, près de Binche. On s’entendait bien. Puis, ils se sont inscrits dans un club de judo/ju-jitsu à Havré. Et je les ai suivis. J’ai combiné le judo et le ju-jitsu jusqu’à l’âge de 16 ans, à Havré, mais aussi à Mons. Jusqu’au moment où c’est devenu inconciliable. J’ai alors opté pour le ju-jitsu. Mais, je le répète, je pratiquais ce sport pour le plaisir. C’est mon père qui, souvent, m’accompagnait aux entraînements, pendant que ma mère veillait à ce que je réussisse ma scolarité. Pour tout dire, en rhéto, j’ai arrêté. J’avais l’idée d’étudier la médecine, ce qui fut le cas puisque j’ai réussi ma première année. Puis j’ai préféré l’ostéopathie, à l’ULB, tout en reprenant le sport de haut niveau. Je devais avoir 18 ou 19 ans et ce n’est qu’à ce moment que j’ai pratiqué mon sport avec une optique de résultat. Mais je ne savais pas que les Jeux mondiaux existaient. J’ai découvert cet événement plus tard."

Comment conciliez-vous études et sport de haut niveau ?

"Avec beaucoup d’organisation et d’investissement ! J’étudie à Bruxelles, où je suis entre ma 4e et ma 5e année. J’effectue ma préparation physique à Binche et je m’entraîne en ju-jitsu à Pepinster, le club de Nadia Bertrand. Mais j’ai ma voiture. Je suis indépendante !"

Expliquez-nous ce qu’est exactement le ju-jitsu…

"Tout d’abord, il y a deux types de ju-jitsu : le ‘ne-waza’ qui se déroule exclusivement au sol et le ‘fighting’, celui que je pratique. Pour le ‘fighting’, un combat dure trois minutes et est composé de trois phases. La première a lieu debout avec coups de poing et de pied, ce qui ressemble au karaté. La deuxième, décidée par l’un des combattants, est celle de la projection, style judo. La troisième se déroule au sol avec des prises pour immobiliser ou soumettre, via une clé ou un étranglement. Chaque mouvement est comptabilisé par les juges pour attribuer la victoire. Le ju-jitsu est un sport très complet, nécessitant beaucoup de qualités physiques."

Quel est le niveau en Belgique ?

"Le ju-jitsu n’est pas très connu parce qu’il y a peu de pratiquants. Et puis, il y a un énorme écart entre ceux qui débutent et ceux qui performent. Mais, dans certaines catégories comme les -62 kg ou les -77 kg côté masculin, il y a un excellent niveau. Ce n’est pas le cas dans ma catégorie, les -57 kg, ce qui explique que je monte souvent en -63 kg pour relever d’autres défis au niveau national…"

Avant votre troisième titre européen, vous avez été blessée et opérée. Grave ?

"J’ai été opérée de l’épaule, le 2 décembre, pour une déchirure du cartilage de l’articulation après un mouvement que j’avais lancé face à ma rivale en demi-finale du Mondial. Cela aurait pu être plus grave. Après, j’ai été bien suivie au CHU de Liège et, fin janvier, j’étais de retour sur le tatami pour des exercices spécifiques. L’objectif était de garder mes repères. Cela m’a bien servi puisque je suis devenue championne d’Europe, fin mai !"