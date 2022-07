Jeux Mondiaux: Bart Swings offre une première médaille à la Belgique

Bart Swings a offert une première médaille à la Belgique lors du 10.000m aux points sur piste en roller des Jeux Mondiaux vendredi à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis. Swings a terminé à la 1ère place avec 18 points devant le Français Martin Ferrie et l'Allemand Nils Bühnemann. Le Louvaniste remporte ainsi sa 8e médaille lors des Jeux Mondiaux, la 5e en or. Il avait déjà participé aux Jeux Mondiaux de Cali et de Wroclaw.

Déjà dans les premiers tours, Bart René Swings, comme il est inscrit sur la liste des participants, a imposé un rythme élevé. Il a ensuite ralenti la cadence après avoir récolté neuf points, loin devant son principal adversaire, l'Italien Giuseppe Bramante, et ses quatre points. Après quelques tours, le Louvaniste a repris l'attaque pour terminer largement devant ses adversaires, avec 18 points, contre 11 pour Ferrie et Bühnemann.

Les courses se déroulent sur une piste plate de 200 mètres dans un ancien quartier industriel, Powell Steam Plant, autrefois le centre de l'approvisionnement énergétique de la ville. Les finales de l'après-midi ont été reportées deux fois en raison de fortes pluies. Les courses ont finalement commencé avec plus d'une heure de retard.

Plus tôt dans la journée, les premières médailles d'or en roller de vitesse sont allées à l'Italien Duccio Marsili et au Colombien Geiny Pajaro, qui ont remporté le 200 mètres sur piste.

Champion olympique du patinage de vitesse en février dernier à Pékin, Swings participera encore à la course par élimination sur piste et sur route, la course aux points sur route et le 1.000 m sur piste. L'épreuve de marathon, sa grande spécialité, ne figure pas au programme des Jeux Mondiaux.