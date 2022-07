Boxe : Ryad Merhy va affronter le champion WBC Junior Ilunga Makabu, en septembre, à Kinshasa

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Au cours d’une conférence de presse, la fédération congolaise a dévoilé ce mardi la tenue d’un championnat du monde de poids lourds-légers entre Junior Ilunga Makabu (29 victoires, 2 défaites) et le Belge Ryad Merhy (30 victoires, 1 défaite), le 30 septembre prochain, au stade des martyrs de Kinshasa. Le premier est le champion WBC en titre de la catégorie, le second détient la ceinture WBA World et toux deux remettront leur bien en jeu à cette occasion. L'information a été confirmée par le manager du Bruxellois.

Ryad Merhy (29 ans)n’est plus monté dans le ring depuis sa victoire il y a un an, le 17 juillet 2021, face au Chinois Zhaoxing Zhang. Le 29 janvier dernier, Makabu (34 ans) a, lui, remporté sa 29e victoire aux points contre Thabiso Mchunu.