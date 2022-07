L'Autre Regards: Federer, Williams, Woods, le crépuscule des dieux

Roger Federer est sorti, lundi, du classement mondial. Absent du circuit depuis 2021, le champion suisse a perdu l’intégralité de ses points et ne figure donc plus officiellement sur les tablettes de l’ATP. Et le cas de Serena Williams n’est pas très différent. Éliminée d’entrée lors du récent Wimbledon, l’Américaine se retrouve, elle aussi, provisoirement rayée des listes de la WTA. Décidément, il y a des breaking news, comme cela, qu’on aimerait ne jamais lire. Après avoir si longtemps écrit l’histoire, les deux légendes se retrouvent quasiment écartées des logiciels du tennis mondial.

Quelque part, Tiger Woods vit, en golf, la même histoire. L’icône black des greens, qui collectionne les blessures depuis plusieurs années, est retombée à la 994e place du ranking mondial. Certes, à l’instar de Federer et Williams, le Tigre n’a pas dit son dernier mot. Il participe d’ailleurs au British Open qui débute ce jeudi à St. Andrews. Mais il se chuchote qu’il pourrait bientôt jeter l’éponge. Fussent-ils nourris au biberon du surpassement de soi, les plus grands champions ne sont hélas pas éternels. On espère simplement que nos trois héros, qui totalisent ensemble 58 sacres en Grand Chelem, auront droit à une sortie de scène digne de leur immense talent et qu’ils ne joueront pas le fameux match de trop.