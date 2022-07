Kim Bergmans fait ses adieux avec une médaille d'or: les résultats belges de la nuit aux Jeux Mondiaux

"Un rêve qui s'est réalisé"

Kim Bergmans, Lise De Meyst et Bo Hollebosch ont offert à la Belgique la médaille d'or de la compétition par équipes (trio) d'acrogym, samedi aux Jeux Mondiaux de Birmingham, en Alabama. Avec 29.970, les Belges ongt devancé le Portugal (29.150) et l'Ukraine (28.600). "Nous avons vraiment dû nous battre pour l'emporter", a déclaré Kim Bergmans. "Nous sommes allées à la faute dans le premier exercice, mais nous nous sommes reprises. Nous avons été récompensées pour ne pas avoir abandonné"

C'était la dernière sortie du trio belge, Kim Bergmans mettant un terme à sa carrière. "Maintenant, je peux vraiment prendre ma retraite", dit-elle. Je peux arrêter la gymnastique l'esprit tranquille et avec un bon sentiment. C'est un rêve qui est réalisé. C'est impossible de décrire ce que cela fait de monter sur le podium avec la médaille d'or"

Les Belges au pied du podium du duathlon

Angelo Vandecasteele a terminé au pied du podium en prenant la 4e place du duathlon des Jeux Mondiaux, samedi à Birmingham, aux Etats-unis. Il a fini en 1h49:04 au terme des 10 km de course à pied, 40 km de vélo et 5 km de course à pied. Arnaud Dely et Vincent Bierinckx ont pris les 5e et 6e places en 1h49:32 et 1h50:12.

La victoire est revenue au Français Maxime Hueber-Moosbrugger. Il s'est imposé en 1h47:57, devançant de 23 secondes son compatriote Benjamin Choquert. Le Mexicain Victor Zambrano a pris le bronze à 1h48:56, privant Vandecasteele d'une médaille pour 8 secondes.