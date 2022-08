Escrime: Loyola ne casse plus d’antenne, il casse la baraque

La performance de Neisser Loyola aura eu un retentissement moins prononcé que celles de Wout van Aert et autre Nafi Thiam en juillet. Elle n’en est pas moins historique. Médaillé de bronze des récents championnats du monde, pour sa première participation, l’Arlonais né à Cuba a en effet rapporté à l’escrime belge sa première breloque depuis… 1951.

Un gouffre que ce garçon tout juste âgé de 24 ans aspirait à combler depuis quelque temps déjà. Parce qu'il déborde d'ambition et parce que ses performances des derniers mois l'autorisaient à cibler des objectifs élevés. En juin notamment, au championnat d'Europe, il s'était permis de vaincre le Français Romain Cannone, n°1 mondial et champion olympique en titre. Le même qui l'a battu d'une petite touche en demi-finale du Mondial. "Je savais que j'avais les moyens d'obtenir un tel résultat, mais je ne l'attendais pas aussi vite" , confie-t-il dans son logement de la rue des Chênes, à Arlon, où il réside depuis qu'il a intégré l'armée belge en 2019. "Mon père me répétait souvent que ça allait finir par arriver."

L’allusion à son paternel, qui est aussi son entraîneur, renvoie forcément à ses origines. Sur cette île de Cuba dont les escrimeurs furent de brillants ambassadeurs durant les années 1980 et 1990 principalement, titres continentaux, mondiaux et olympiques à la clé.

Du violon et des larmes

C’est à Cienfuegos, précisément, que Neisser a vu le jour, le 28 juillet 1998. Un an après le succès de son père, Nelson, au championnat du monde par équipes. Deux ans avant que celui-ci ne se hisse sur la troisième marche du podium olympique, toujours dans la compétition par équipes. Son oncle Wilfredo fut, lui, deux fois médaillé de bronze aux Championnats du monde. Rien d’étonnant donc que le gamin empoigne à son tour une épée.

"Pourtant, j'ai commencé par du violon , confie-t-il. Ma mère m'avait inscrit dans une école de musique, mais je n'aimais pas. Il m'arrivait même de pleurer quand je devais y aller. Je préférais déjà l'escrime. J'avais cassé l'antenne de la TV et je me servais des branches en guise d'épées. C'est à 11 ans que j'ai véritablement commencé cette discipline."

Et jusqu'à 16 ans, il a fréquenté une école de sports. "C'était ça ou le sport dans la rue avec des potes , dit-il. Car à Cuba, le sport en club est très peu répandu."

En Belgique à 16 ans

C'est dans cette même école qu'il a développé sa culture de la gagne. "Je nourris des ambitions élevées depuis ma jeunesse" , confirme le sociétaire du Cercle d'escrime Gaumais. "À l'école, même dans les cours généraux, on nous répétait que nous devions être les meilleurs. Quand je suis arrivé en Belgique, je croyais que j'allais tout casser et j'ai pris une petite claque. Nous n'avions pas internet à Cuba et j'ignorais tout du niveau ici."

"Ici", c'est à Namur d'abord. Où il s'est établi à l'âge de 16 ans, dans la foulée de son père venu quelques années plus tôt pour enseigner son savoir au sein de la fédération belge. Puis à Arlon, un an et demi plus tard, quand son père est devenu entraîneur à Esch (au Grand-Duché) et Thionville (en France). "J'ai rejoint la Belgique quand mon père a obtenu la nationalité belge , précise-t-il. Puis j'ai dû patienter deux ans avant de devenir belge à mon tour. Ce qui m'empêchait de prendre part à des compétitions officielles."

Mais dès que ce fut le cas, il n'a eu de cesse d'enchaîner les bons résultats : 6e place à l'Euro juniors en 2018, 7e place au Mondial et la 4e au ranking mondial juniors. Si le Covid a quelque peu freiné son élan, il a repris de plus belle par la suite, au point de glaner cette année son 4e sacre national consécutif avant d'enregistrer les performances que l'on sait sur le plan international. "J'ai gagné en maturité , assure-t-il . Je suis plus calme, plus patient. Et tactiquement, j'analyse mieux mes adversaires. On a beaucoup travaillé sur base de vidéos ces derniers mois."

Pour Paris, rien n’est acquis

L'incontestable n°1 de l'escrime belge, désormais 14e mondial à l'épée, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir manqué la qualification pour les Jeux de Tokyo - "le Covid est arrivé alors que j'étais en pleine ascension" - il ne veut pas manquer le rendez-vous parisien en 2024, mais sait que rien n'est acquis. "Le système est frustrant , regrette-t-il. Il fait la part belle aux qualifications par équipes, ce qui ne laisse que peu de tickets pour les qualifications individuelles. Et comme c'est difficile de croire à une qualif'de l'équipe belge, je sais que je vais devoir me montrer très performant en 2023. Le point positif, c'est que ma place dans le top 16 mondial me permet désormais d'éviter les tableaux de qualification dans les tournois."

Gageons dès lors qu'il pourra briller dans la capitale française dans deux ans. "Je reste un Cubain de cœur , conclut Neisser Loyola. Mes racines sont là-bas. Mais la Belgique est un chouette pays, peuplé de gens très sympathiques."