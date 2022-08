Triathlon: Marten Van Riel forfait pour l’Euro de Munich !

Ce n’était pas aussi grave que pour Jonathan Brownlee, victime d’une fracture du coude après une chute à vélo (avec Alex Yee) provoquée par le… vainqueur Hayden Wilde, mais Marten Van Riel était rentré abîmé de Leeds ! Engagé dans la deuxième manche des World Series, l’Anversois y était lourdement tombé juste en vue de l’arrivée, qu’il avait quand même franchie en 12e position.

"J'ai rampé jusqu'à la ligne !" avait-il lancé de manière imagée. "Dans les derniers mètres, en descente, je suis passé à travers ma cheville et j'ai tapé violemment les barrières sur la gauche avec mon épaule."

Pris en charge par le service médical, le quatrième des Jeux de Tokyo avait passé des examens et Glenn Poleunis, son coach, en révélait le verdict.

"Marten souffre d’une subluxation de l’épaule et d’une entorse de la cheville. Alors, pour l’épaule, ça va. Mais, pour la cheville, c’est plus délicat. Nous espérons qu’il pourra recourir d’ici quelques jours."

Malheureusement, après avoir encore terminé 9e de la troisième manche WTS le 25 juin, à Montréal, Marten Van Riel a déclaré forfait pour celle d’Hambourg, début juillet, et désormais pour l’Euro de Munich ! L’Anversois ne sera donc malheureusement pas au départ de l’épreuve, dont il avait décroché la médaille de bronze en 2018, à Glasgow, tant en individuel qu’en relais mixte.

"Après sept semaines de course à pied avec une douleur à la cheville, j’ai commencé à ressentir un mal plus aigu. Et j’ai passé une IRM qui a révélé un œdème osseux au niveau de ma cheville. Je ne peux donc pas courir ! J’ai donc activé le mode vélo, le temps de voir comment évolue ma blessure. C’est bien entendu encore une déception pour moi car cette saison ne se déroule absolument pas comme je l’avais envisagée."

La délégation belge à l’Euro munichois comptera donc six triathlètes : Jelle Geens, Erwin Vanderplancke et Noah Servais, côté masculin ; Valerie Barthelemy, Hanne De Vet et Jolien Vermeylen, côté féminin.