Accueil Sports Autres sports Sportifs de haut niveau à 40 ans et plus: ce n’est plus un phénomène de mode Les Federer, Williams, Valverde, Buffon, Rossi et autre Alonso annoncent une tendance plus générale. En voici les raisons. Laurent Monbaillu Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme



©AFP

Ils ont 40, 41, 42, voire… 50 ans et pratiquent toujours leur discipline au plus haut niveau. Les sportifs quadragénaires et plus (songez à Roger Federer, Serena Williams, Tiger Woods, Fernando Alonso, Alejandro Valverde, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Valentino Rossi, Kelly Slater, Tom Brady et bien d’autres) se multiplient dans le paysage sportif ces dernières années, amorçant non plus un phénomène de mode...