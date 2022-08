Accueil Sports Autres sports Championnats européens: Duplantis, LA star internationale À 22 ans, le perchiste suédois rêve de s’offrir son 4e record du monde de la saison. Laurent Monbaillu Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme



©AFP

À 18 ans, en tant que plus jeune finaliste du concours de saut à la perche, Armand Duplantis avait créé la sensation, lors de l’édition 2018 disputée à Berlin, en battant le record des championnats à 6,05m et en s’emparant de la médaille d’or. Quatre ans plus tard, le Suédois en a parcouru du chemin,...