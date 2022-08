Championnats européens: Mission accomplie pour l'équipe de poursuite

En devançant l’Espagne de 319 millièmes (4:03.021 pour 4:03.340), la Belgique s’est invitée parmi les huit meilleures nations européennes de poursuite par équipes. Maxwell De Broeder, Arthur Senrame, Thibaut Bernard et Brent Van Mulders se sont, en effet, classés huitièmes des qualifications. Le quatuor belge sera opposé à celui de l’Allemagne, cinquième en 3:56.239 au premier tour, ce vendredi, mais ne pourra briguer au mieux qu’une médaille de bronze. Les vainqueurs des duels entre la France (1re en 3:54.125) et la Grande-Bretagne (4e en 3:55.998), puis entre le Danemark (2e en 3:54.280) et l’Italie (3e en 3:55.920) se disputeront les médailles d’or et d’argent. Les autres équipes seront classées au temps et les deux premiers se mesureront pour le bronze. La Suisse a pris la 6e place, en 3:58.210, et sera opposée à la Pologne, 7e, en 4:02.702.