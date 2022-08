Euro de natation: Valentine Dumont en demi-finales du 100 m libre, Roos Vanotterdijk 19e temps des séries

Elles étaient engagées dans les séries du 100 m libre. Dumont a signé le 9e chrono en 55.18 et s'est qualifiée pour les demi-finales programmées en début de soirée à partir de 18h07. Vanotterdijk a réalisé le 19e temps des 36 participantes en 55.95 et est éliminée. La Namuroise de 22 ans a pris la 5e place de la 2e des quatre séries en 55.18 secondes (malgré un très mauvais temps de réaction 72/100e), à 28/100e de son record de Belgique (54.90 le 25 juillet 2019 aux Mondiaux de Gwangju). Elle avait viré aux 50 m en 26.93.

La Limbourgeoise de 17 ans, médaillée de bronze dans cette épreuve au dernier Euro juniors, s'est classée 6e de la 3e série en 55.95. Son record personnel est de 55.34 depuis la finale de l'Euro juniors le 9 juillet dernier à Otopeni, en Roumanie.

Le meilleur chrono de la matinée a été réalisé par la Française Charlotte Bonnet en 53.92 dans la 2e série. Les seize meilleures performances se qualifiaient pour les demi-finales. Le dernier temps retenu pour les demi-finales a été signé par la Slovène Tjasa Pintar en 55.84 dans la 3e série.

Valentine Dumont doit encore disputer les 200 et 400 m libre dans cet Euro, Roos Vanotterdijk les 50 et 100 m dos et les 50 et 100 m papillon.