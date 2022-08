Nina Derwael, consultante sur Sporza

Nina Derwael ne participe pas à ces championnats européens de gymnastique, où elle avait décroché l'or aux barres asymétriques et l'argent à la poutre en 2018, à Glasgow. Mais la championne olympique est bien présente à Munich ! Elle y assure, en effet, le rôle de consultante sur Sporza. "J'aurais préféré prendre part à la compétition, mais je ne suis pas prête ! J'ai encore besoin d'un peu de temps… Ce n'est pas la première fois que je manque un rendez-vous européen."Nina a pris une pause, physique et mentale, après les Jeux de Tokyo. Elle prépare le Mondial, qui aura lieu fin octobre, à Liverpool. En attendant, elle apporte son expertise auprès d'Inge Van Meensel. "C'est très excitant. J'ai déjà commenté une fois lors de la finale mondiale à la poutre, il y a trois ans, à Stuttgart. Mais jamais encore quand l'équipe belge est en action. C'est intéressant. Et puis, même aux commentaires, je peux soutenir les filles."