Valentine Dumont s’arrête avant la finale

Le coup d’envoi de la 36e édition des championnats d’Europe en grand bassin (50m) a été donné ce jeudi matin au Foro Italico de Rome. Avec, d’emblée, de bons résultats dans le clan belge puisque les deux nageuses francophones engagées en séries du 800m libre, Alisée Pisane (8.44.88) et Lucie Hanquet (8.48.44), ont battu leur record personnel, respectivement de 87 centièmes et de 2’13’’, pour intégrer le top 16 européen (12e et 16e). Il n’y aura certes pas de finale pour elles ce vendredi après-midi (il fallait nager en 8.40.48) mais il s’agit d’une très bonne entrée en matière pour ces deux jeunes femmes qui débutent à ce niveau et que l’on reverra encore sur 400m et 1500m.

La qualification de Valentine Dumont pour les demi-finales du 100m libre était, elle, attendue et la Namuroise de 22 ans a bien négocié sa série du matin en terminant 5e en 55.18, le 9e chrono de toutes les engagées dans cette épreuve. Hélas ! Le parcours de Dumont s’est arrêté avant la finale. La nageuse du Namur Olympic Club a bouclé à nouveau sa course en 5e position, avec un chrono de 55.24, un peu moins bon qu’en série. Difficile, dans ces conditions, de prétendre à une place dans le top 8 ! Celle-ci se gagnait en 54.79 et on ne peut s’empêcher de penser que c’était jouable. Chronométrée dans un temps identique à la série lors la première longueur de basssin (26.93), Valentine Dumont a été moins performante dans la deuxième moitié de la course (28.31 contre 28.25) et a fini 10e, demeurant assez éloignée de son record personnel (54.90). On la reverra en action samedi sur le 200m libre, une épreuve qui devrait en principe mieux lui convenir.

Quant à la jeune Roos Vanooterdijk, tout heureuse d’avoir été repêchée, en tant que première réserviste, à l’issue des séries où elle avait signé le 19e chrono (6e de sa course en 55.95), elle a suivi une courbe idéale, signant un meilleur chrono lors de sa demi-finale (55.68, 13e).