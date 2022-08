Championnats européens: Jelle Geens signe une folle remontée vers le Top 5 !

Saluant le public dans la ligne droite d’arrivée, Jelle Geens avait l’air satisfait de sa cinquième place finale dans l'épreuve de triathlon sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied). Mais nul ne sait ce qui serait advenu si le Limbourgeois n’avait pas complètement manqué son premier tour en natation, au cours duquel il a perdu une cinquantaine de secondes (sur 750 m).

"Ce fut vraiment la bagarre jusqu'à la première bouée. Et comme je ne figure pas parmi les meilleurs nageurs, j'avoue que ce fut très dur... Mais voilà, c'est comme ça."

Sorti de l’eau en 47e position (avec Erwin Vanderplancke alors que Noah Servais pointait à la 14e place...), à plus d’une minute du Hongrois Devay, accompagné par un trio français composé de Bergère, Le Corre et Coninx, Jelle a mené une longue chasse à vélo. Derrière un groupe de tête avec douze triathlètes, le Limbourgeois se retrouvait dans un troisième peloton. Mais il se démena pour effectuer la jonction avec le deuxième avant de se lancer à la poursuite des leaders, dont il pointait alors à 0:54.

"Face aux trois Français, qui se relayaient régulièrement à l'avant, j'avais peu de chances de reprendre du temps. Mais je me devais de tout donner pour ne rien regretter."

Au bout des 40 km à vélo, l’écart se chiffrait à 0:45. À l’avant, les trois Français filèrent avec le Hongrois Lehmann pour s’offrir un triplé historique. 12e après le premier tour de 2,5 km à pied, à 0:38, Jelle Geens entreprit sa folle remontée, passant à la 8e place, puis à la 7e et, finalement, à la 5e, à seulement 0:30 de Léo Bergère, nouveau champion d’Europe, successeur de... Pierre Le Corre.

Dans le clan belge, Erwin Vanderplancke s'est classé 38e et Noah Servais, 50e… Réaction d'Erwin : "Ce parcours, sinueux à vélo et vallonné à pied, me m'avantageait pas. Je suis heureux d'avoir terminé parce que ce fut dur."