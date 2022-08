Championnats européens: Lotte Kopecky décroche l'or !

Lotte Kopecky est littéralement sortie du chaos, ce samedi soir, sur la piste du vélodrome munichois pour décrocher l’or dans la course par éliminations. L’épreuve a, en effet, été émaillée de deux chutes, la course étant neutralisée, puis suspendue. Principale victime, l’Italienne Paternoster, championne du monde en titre, emmenée à l'hôpital pour des examens. Après une longue interruption, elles ne furent que 11 (sur 17) à reprendre après trois éliminations et trois abandons. Toujours bien placée, Lotte Kopecky a vu ses adversaires tomber les unes après les autres, tous les deux tours, pour finir par devancer la Britannique Georgi et devenir championne d’Europe. Première épreuve, première médaille pour celle qui disait souffrir du dos et a renoncé à la course en ligne après une première partie de saison chargée avec le Giro et le Tour. Et deuxième médaille, en deux jours, pour la délégation belge de cyclisme sur piste !