Championnats européens: Marlon Colpaert au bout de lui-même en skiff poids légers…

Fatigué par son passage obligé par les repêchages du skiff poids légers, Marlon Colpaert n’a pas réussi à se qualifier pour la finale A, réunissant le Top 6 européen. L’Ostendais de 22 ans s’est, en effet, classé cinquième de sa demi-finale, où seuls les trois premiers accédaient à la finale A. En 7:29.90, Colpaert a été au bout de lui-même, mais a terminé à plus de cinq secondes de la qualification. Sa course a été remportée par le Grec Papakonstantinou (7:11.98), devant le Suisse Struzina (7:13.21) et le Bulgare Penev (7:24.16).

Le quatre de couple 12e

Plus tôt dans la matinée, le quatre de couple, composé de Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys, a terminé à la 6e place de sa finale B, bouclant donc son Euro au 12e rang. Comme en demi-finales, le quatuor belge n’est jamais parvenu à quitter la sixième position, terminant sa finale B en 6:07:51, mais a engrangé une solide expérience en vue de ses futures échéances.