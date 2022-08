Championnats européens: Thibaut Bernard, meilleur Belge en poursuite

En se classant 10e (sur 21) de la poursuite individuelle masculine, Thibaut Bernard s’est révélé le meilleur Belge de la discipline, ce qui ne lui a, néanmoins, pas permis de se qualifier pour disputer une médaille. Il est vrai que seules les quatre premières places étaient qualificatives. Face au Letton Kornilovs, Bernard a bouclé ses 4 km en 4:19.761. Auparavant, Brent Van Mulders avait signé un chrono de 4:27.012, synonyme de 18e place. Côté féminin, Marith Vanhove a, elle, signé le 11e chrono et Katrijn De Clercq, le 13e (sur 19). Face à l’Ukrainienne Yaroshenko, Vanhove a parcouru ses 3 km en 3:35.819. Quelques minutes plus tard, De Clercq s’est élancée à son tour, en compagnie de la Britannique Morris (5e en 3:26.307), et a bouclé ses 15 tours de piste en 3:38.700, équivalant au 13e temps général.