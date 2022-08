Championnats européens: Top 5 en qualif, Top 5 en finale pour les gymnastes belges !

Cinquième des qualifications, jeudi, la Belgique a terminé à la cinquième place, ce samedi, en finale du concours général par équipes, remporté par l’Italie avec 165.163 pts, devant la Grande-Bretagne (161.164) et l’Allemagne (158.430). Malgré l’absence de Nina Derwael, les gymnastes belges ont ainsi validé leur billet pour le Mondial, fin octobre, à Liverpool, où notre champion olympique aux barres asymétriques devrait effectuer son retour à la compétition après une pause d’un peu plus d’un an.

Marjorie Heuls, la coach de l’équipe belge, était déjà fière de ses troupes après les qualifs.

"Les filles ont montré qu’elles en voulaient. Elles ont été régulières. Le stress avait disparu, surtout après la poutre, où elles ont bien presté, ce qui ne fut pas toujours été le cas pendant la préparation."

Ce samedi, c’est par cet agrès toujours délicat que les Belges ont débuté leur prestation avec une note de 37.599 pts, malgré une malheureuse chute de Lisa Vaelen qui lui a coûté un point (11.833). Mais celle-ci ne s’est pas laissée décontenancer par ce contre-temps, enchaînant avec un 13.100 au sol, un 14.200 au saut (sa spécialité, dont elle disputera la finale individuelle ce dimanche…) et un 14.066.

Au total, les Belges ont comptabilisé 155.530 pts, juste derrière les Néerlandaises, quatrièmes avec 156.464.

"Il faut toujours partir du fait qu’une médaille est possible, que tout peut arriver, car elles ont le niveau pour un podium, même s’il y a encore une marge d’amélioration pour chaque agrès."

Nul doute que cette cinquième place européenne encouragera notre quintet composé de Maellyse Brassart, Fien Enghels, Noémie Louon, Lisa Vaelen et Jutta Verkest à persévérer…