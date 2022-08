Accueil Sports Autres sports Le skipper Jonas Gerckens, mis à l'honneur à Liège: “A la route du Rhum pour un top 10” Mis à l’honneur ce vendredi, chez lui, à Liège, le skipper Jonas Gerckens évoque ses projets et ses regrets… Boever Arnaud

Alors que de nombreux Belges ont pris cet été la route de la Bretagne, le plus Breton de nos compatriotes est exceptionnellement au pays, lui. Basé habituellement entre Lorient et la Trinité-sur-Mer, ses terrains de préparation et d’entraînement, Jonas Gerckens est, en effet, revenu passer ses vacances chez lui, à Liège, où il a...