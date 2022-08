Championnats européens: Chloé Caulier au pied du podium en bloc !

Les six participantes de la finale de bloc, ce dimanche, sur la Köningsplatz, n’avaient vraiment pas été gâtées par les traceurs de voie. Deux d'entre elles réussirent à atteindre le premier “top”, l’Allemande Meul et la Française Bertone, et une seulement, le deuxième, en la personne de la Slovène Garnbret, championne olympique et multiple championne du monde. Ces trois grimpeuses avaient ainsi pris une option sur le podium européen, objectif de Chloé Caulier. Frustrée par ses deux échecs initiaux, notre vice-championne d’Europe 2020 se lança à l’assaut du troisième bloc avec la ferme intention de remonter au classement. Malgré une chute douloureuse sur la nuque, Chloé continua d’y croire et ce fut sur le gong, après 4 min., qu’elle parvint à atteindre le sommet. Le poing rageur, la Bruxelloise était déjà soulagée et heureuse. Mais, ambitieuse, elle n’entendait pas s’arrêter là ! Ce quatrième "top" était absolument nécessaire pour monter sur le podium… Malheureusement, elle n’y arriva pas, terminant à la plus mauvaise place, la quatrième (avec 30.7 pts), de cette finale, logiquement remportée par la Slovène Garnbret (56.0), devant l’Allemand Meul (52.9) et la Française Bertone (52.5).