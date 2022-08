Championnats européens: Chloé Caulier (escalade) en finale du bloc !

Première en qualifs, deuxième en demis, Chloé Caulier a atteint avec brio la finale du bloc (escalade), prévue ce dimanche, à 16 h, sur le magnifique mur installé à la Köningsplatz. Vice-championne d’Europe de la spécialité en 2020, à Moscou, la Bruxelloise de 25 ans n’a été devancée que par la Slovène Garnbret, championne olympique à Tokyo et multiple championne du monde, qui a réussi un total de 99.7 pts. Chloé a, elle, été créditée de 77.6, un dixième devant l’Allemande Meul (77.5). Même six les finalistes repartiront de zéro en finale, ce trio composé de la Slovène, de la Belge et de l’Allemande semble au-dessus du lot. La quatrième des demi-finales, la Française Gibert, a totalisé 55.9 pts, comme la Tchèque Adamovska, une autre Française, Bertone, figurant parmi les six élues avec 53.0.