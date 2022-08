Championnats européens: Jules Hesters s’offre (aussi) le bronze !

Quelques minutes à peine après le deuxième titre européen de Lotte Kopecky, un autre Belge entrait en lice, ce dimanche soir, sur le vélodrome munichois : Jules Hesters dans la course par éliminations. Et le Gantois s’y offert, à 23 ans, une superbe médaille de bronze, n’étant finalement battu que par deux coureurs plus expérimentés : l’Italien Elia Viviani (33 ans) et l’Allemand Theo Reinhardt (31 ans).

À noter que Viviani a décroché son deuxième titre européen (l'Italien l'avait emporté en 2019), quelques heures après avoir pris la septième place de la course sur route !

Triple champion d'Europe espoirs (2018, 2019, 2020) dans cette discipline très particulière, mais réussissant décidément bien aux Belges, Jules Hesters, coureur de la formation Sport Vlaanderen-Baloise, s’est ainsi illustré de la meilleure manière, portant à... quatre (déjà) le nombre de médailles sur la piste (2 en or pour Lotte Kopecky et 1 en argent pour Robbe Ghys), en plus, bien entendu, de celle décrochée par Tim Merlier dans la course en ligne sur route.