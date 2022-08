Championnats européens: Lotte Kopecky encore en or !

Et de deux pour Lotte Kopecky ! Après la course par éliminations, l’Anversoise s’est offert, ce dimanche, sur le vélodrome munichois, le titre européen dans la course aux points, une épreuve qu’elle a écrasée de sa puissance. Arborant son beau maillot arc-en-ciel, Kopecky n’a guère attendu pour prendre un tour à toutes ses adversaires et s’offrir un pactole de 20 points déjà décisif.

À partir de là, notre compatriote n'avait plus qu'à contrôler les événements, tout en engrangeant des points presque à chaque sprint intermédiaire. Lotte Kopecky a ainsi décroché son troisième titre européen seniors, toutes disciplines confondues, après l'Américaine en 2016 et la course par éliminations samedi.

Pour asseoir son insolente suprématie, l’Anversoise a encore pris un tour au peloton à… deux reprises en fin d’épreuve. Du grand art comme en témoigne le classement final : 1. Lotte Kopecky 85 pts; 2. Silvia Zanardi (Ita) 53; 3. Victoire Berteau (Fra) 47.