Équitation : Jérôme Guéry vice-champion du monde !

Jérôme Guéry, sur "Quel Homme de Hus", a décroché la médaille d’argent du concours individuel de saut d’obstacles au Mondial d’équitation, ce dimanche, à Herning (Danemark). Troisième à l’issue du premier tour de la finale, réservée aux 60 meilleurs cavaliers, Jérôme Guéry a gagné une place après le deuxième tour, signant un sans-faute sur la journée. Avec un total de 3,35 pts de pénalité, le Namurois a terminé deuxième derrière le Suédois Henrik von Eckermann (King Edward), médaillé d’or avec seulement 0,58 pts de pénalité. Le Néerlandais Maikel van der Vleuten (Beauville Z N.O.P.) a pris la médaille de bronze avec 5,69 pts de pénalité.

Nicola Philippaerts (Katanga van het Dingeshof) s’est classé huitième avec 12,97 pts de pénalité. Jérôme Guéry, 42 ans, est le troisième cavalier belge à décrocher une médaille mondiale en individuel après Jos Lansink, champion du monde en 2006, et Philippe Le Jeune, médaille d’or en 2010. Avec “Quel Homme de Hus”, Jérôme Guéry avait auparavant décroché deux médailles par équipes : le titre européen, en 2019, à Rotterdam (avec Grégory Wathelet, Jos Verlooy et Pieter Devos) et la médaille de bronze olympique, l’an dernier, à Tokyo (avec Grégory Wathelet et Pieter Devos).

“Je place cette médaille plus haut que le bronze aux Jeux de Tokyo. C’est une nouvelle étape dans ma carrière de cavalier. En tant qu’enfant, vous rêvez de Jeux et des Mondiaux. Maintenant, je peux affirmer que vous pouvez réaliser vos rêves en travaillant dur. Mon expérience en championnats m’a aidé à garder mon calme.”

Cette médaille d’argent vient atténuer la déception du concours par équipes où la Belgique a terminé à la septième place, manquant une première chance de se qualifier pour les Jeux de Paris.

“En équipe, l’objectif était de décrocher une médaille et donc de se qualifier. Une fois cet objectif manqué, je me suis concentré sur l’épreuve individuelle.”

Le cavalier de Sart-Dames-Avelines a également souligné les performances de son cheval “Quel Homme de Hus”, qui aura l'âge vénérable de 18 ans pour les Jeux de Paris.

“Il n’a aucun problème à sauter haut et il ne doute pas. Son seul défaut, c’est son manque de vitesse, mais je savais que ce ne serait pas un problème ici. Si quelqu’un mérite cette médaille, c’est bien lui. Je suis convaincu qu’il sera en forme en 2024. Je ne vais pas lui préparer un programme trop chargé.”