Lotte Kopecky après sa médaille d'or: "Un bon début !"

Championne d’Europe de la course par éliminations, l’Anversoise voit plus loin…

Sacrée championne d’Europe de la course par l’élimination, samedi soir, dans des circonstances très particulières, Lotte Kopecky s’alignera encore à deux reprises sur le vélodrome munichois, ce dimanche (course aux points) et lundi (omnium).

Avant de se relancer dans l’arène, l’Anversoise est revenue sur sa médaille d’or lors d’une course marquée par deux chutes, impliquant notamment la championne du monde italienne Letizia Paternoster, évacuée de la piste sur civière. Un malheureux événement qui a entraîné une neutralisation des épreuves pendant une demi-heure.

"Heureusement, j’ai appris que tout le monde était OK, y compris Letizia. Je suis soulagée de ne pas être tombée moi-même car, dès qu’on tombe, on a un peu peur. Je savais que je devais tourner le bouton pour remporter cette course. Quand nous sommes reparties, j’étais prête. Et, dans le sprint final, je savais que je ne devais pas attendre trop longtemps. C’est un bon début !"

Après avoir quand même frôlé l’élimination à la mi-course, Lotte Kopecky, vice-championne du monde de la discipline, a parfaitement géré la suite de la course pour devancer la Britannique Georgi et la Néerlandaise De Zoete. et offrir à la délégation belge à Munich sa première médaille d’or, la deuxième (déjà) en cyclisme sur piste après l’argent de Robbe Ghys dans la course aux points.