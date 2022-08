Championnats européens: Lotte Kopecky n’avait plus les jambes pour l'Omnium

Encore marquée par une lourde chute qui a conduit deux concurrentes à l’hôpital, la course aux points de l’Omnium n’a pas souri à Lotte Kopecky. La double championne d’Europe (course par éliminations, samedi, et aux points, dimanche) n’avait plus les jambes dans cette quatrième et dernière épreuve. Au décompte final, l’Anversoise s’est classée quatrième, avec 133 pts, derrière l’Italienne Barbieri (174), la Française Copponi (171) et la Polonaise Pikulik (167). Et pourtant… Avec 90 unités au compteur à l’issue de la course par éliminations, troisième des quatre épreuves après le scratch et la tempo race, Lotte Lopecky s’était magnifiquement replacée au classement de cette discipline d’endurance, passant du 8e au 4e rang. Un nouveau podium européen était encore envisageable pour l’Anversoise, d’autant que le quatrième volet était cette course aux points. Mais, si la tête y était, les jambes n’ont pas suivi.