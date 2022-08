Championnats européens: Chloé Caulier 8e du combiné olympique

Chloé Caulier a tout donné, mais elle n’est pas parvenue au sommet du mur de 15 m proposé aux huit concurrentes du combiné olympique, dernière épreuve d’escalade. Sous les applaudissements incessants des spectateurs conquis, sur la Köningsplatz, à Munich, la Bruxelloise a fini par craquer. Sixième après l’épreuve de bloc, Chloé a terminé huitième de cette finale du combiné, à l’issue du lead.

La Bruxelloise avait totalisé 58,9 pts après ses quatre passages en bloc atteignant à deux reprises le “top” (25 pts) – mais ne parvenant à s’y maintenir assez longtemps la première fois (24,9) -, une fois la zone 2 (6) et une fois la zone 1 (3). En lead, ce fut plus délicat avec 30 pts, pour un total de 88,9 pts. La Slovène Janja Garnbret, 23 ans, première championne olympique de l’histoire et déjà double championne d’Europe à Munich en bloc et en lead, a été sacrée.

Chloé Caulier termine donc ces Championnats européens avec une 4e place en bloc, une 16e en lead et une 8e en combiné, discipline qui sera celle proposée aux Jeux de Paris. Pour la première fois au programme olympique à Tokyo, l’escalade comptait alors trois disciplines : vitesse, bloc et lead. Pour Paris 2024, seules les épreuves de bloc et de lead seront reprises dans le fameux combiné.