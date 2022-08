Championnats européens: La Finlandaise Murto crée la sensation à la perche, Martinez l'emporte au 110m haies

Belga et AFP

Murto, qui était arrivée à Munich avec un record personnel à 4,72 m, a amélioré à trois reprises le record de Finlande. Elle devance la Grecque Aikaterini Stefanidi et la Slovène Tina Sutej.

Stefanidi, championne olympique en 2016 à Rio, a effacé toutes ses premières barres au premier essai, ne laissant que peu d'espoir à ses rivales. Mais la Grecque au palmarès XXL (championne olympique, d'Europe et du monde) a échoué à 4,80 m, pour la première fois de la soirée, sur une barre que Murto a franchie du premier coup. C'était le tournant du concours car Stefanidi a ensuite raté ses deux derniers essais, à 4,85m.

L'Espagnol Asier Martinez, départagé au millième de seconde avec le Français Pascal Martinot-Lagarde (2e), a remporté le 110 m haies alors qu'un autre Français, Just Kwaou-Mathey, a complété le podium.

Au marteau féminin, la Roumaine Bianca Perie-Ghelber s'est imposée grâce à un jet mesuré à 72m72, à son sixième et dernier essai, alors que la Polonaise Ewa Rozanska a battu son record personnel (72m12).L'Italienne Sara Fantini n'a pas pu faire mieux que 71,58 m et a donc complété le podium.

De son côté, le Portugais Pedro Pichardo est devenu champion d'Europe du triple saut avec une marque à 17,50 m. Cubain devenu portugais en 2019, Pichardo réalise un grand chelem après l'or olympique l'été dernier à Tokyo et le titre mondial le mois dernier à Eugene, dans l'Oregon. Il devance l'Italien Andrea Dallavalle (17,04 m) et le Français Jean-Marc Pontvianne (16,94 m), qui signe à 28 ans le premier podium de sa carrière.

Martinez l'emporte au 110m haies

Les hurdlers français Pascal Martinot-Lagarde (2e) et Just Kwaou-Mathey (3e) sont montés sur le podium du 110 m haies des Championnats d'Europe d'athlétisme mercredi soir à Munich mais ont été devancés par l'Espagnol Asier Martinez dans leur quête d'or.

Martinot-Lagarde, en 13.14 pour sa 12e médaille internationale, et Kwaou-Mathey, en 13.33 pour sa première, ont été dominés par l'Espagnol Asier Martinez, départagé au millième de seconde avec "PML". Le troisième français qualifié pour la finale, Sasha Zhoya, a chuté et terminé 8e et dernier.

A l'issue d'une finale à suspense, Martinot-Lagarde, tenant du titre, a failli devancer "au cassé" Martinez (22 ans). Mais c'est au final l'Espagnol, médaillé de bronze des Mondiaux le mois dernier à Eugene (Etats-Unis), qui a été proclamé vainqueur pour un millième de seconde.

Le Français de 30 ans a une nouvelle fois conclu par une médaille en championnat une saison gâchée par plusieurs blessures et contre-temps, qui ont pu expliquer son élimination en demi-finale aux Etats-Unis le mois dernier.

Just Kwaou-Mathey n'a que 22 ans. Et sa médaille de bronze vient récompenser la progression de celui qui est devenu cette année une référence de la discipline.

Grand espoir de l'athlétisme tricolore, Zhoya a pour sa part chuté en fin de course alors qu'il ne semblait pas en mesure de jouer une médaille. C'était sa première finale à l'issue de sa première saison chez les seniors.