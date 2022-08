Triathlon : Pieter Heemeryck qualifié pour l'Ironman d'Hawaï !

Mission acomplie pour Pieter Heemeryck ! Engagé sur Ironman ce samedi, à Kalmar (Suède), le Brabançon a saisi sa dernière chance de se qualifier pour Hawaï. Pieter s’est, en effet, classé deuxième de l’épreuve (3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied), remportée par un certain Alistair Brownlee.

Deux “slots” pour le Mondial de la discipline, prévu le 8 octobre, étaient encore attribués à Kalmar. Le Britannique et le Belge ont été plus heureux que le Français Antony Costes, pas encore qualifié et dont le vélo n’est pas arrivé en Suède !

Sorti de l’eau en huitième position, à 0.16 du Danois Steenberg, Pieter Heemeryck a bondi sur son vélo prendre la tête dès le km 13. Dans sa roue, on retrouvait Brownlee, le Britannique Davis, le Danois Steenberg et le Suédois Svensson. Mais, au bout des 180 km, ils n’étaient plus que trois : Brownlee, Svensson et Heemeryck.

Le Brabançon a pris son temps en T2 avant de se lancer sur le marathon. Mais, rapidement (km 11), il récupéra la deuxième place, derrière Alistair Brownlee, pour ne plus la lâcher, malgré le beau retour de l’Allemand Loeschke.

Au final, Brownlee s’est imposé en 7h38.48, devant Heemeryck (7h46.39) et Loeschke (7h49.18). Aloha Pieter !