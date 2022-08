Exploit de Gabriel De Coster en Coupe du monde de kayak !

Après les médailles d’argent et de bronze décrochées, en ligne, par le duo Broekx-Peters (K2 500 m) et Artuur Peters (K1 1.000 m) aux Championnats européens, un autre Belge s’est illustré en kayak. En slalom, Gabriel De Coster a, en effet, décroché sa première victoire en Coupe du monde ce samedi, à Pau. Signant un sans-faute lors de la finale, le Brabançon de 21 ans a devancé le Suisse Dougoud et le Français Neveu, un ancien champion du monde !

Pour atteindre cette première finale de sa jeune carrière en Coupe du monde, Gabriel avait terminé sixième de la demi disputée en matinée, figurant ainsi parmi les dix finalistes ayant réussi un sans-faute sur les vingt-cinq portes du parcours.

"Cette sixième place en demi-finale m'a donné confiance pour la finale. Je me suis dit : "ça passe ou ça casse..." Et c'est passé !"

Avec un chrono de 97.94, Gabriel De Coster a non seulement signé un nouveau sans-faute, mais s’est offert une avance de 61 centièmes sur Dougoud (98.55) et 70 centièmes sur Neveu (98.64).

"Je suis bien entendu très, très heureux. Ce slalom me réussit bien. C'est là que j'ai passé beaucoup de mon temps avec Mathieu Doby. Souvent, je prenais l'avion pour le rejoindre et m'y entraîner…" a encore expliqué Gabriel De Coster à l'agence Belga.

Éliminé en séries aux JO de Tokyo, le Brabançon s’y était classé 22e.

“Ces Jeux ont été compliqués pour moi avec un résultat qui ne m’a pas satisfait. La suite a également été un peu décevante avec une élimination en demi-finales de l’Euro, puis du Mondial, où je me suis classé 29e. J’ai entamé l’hiver avec une baisse de motivation. Mais, heureusement, j’ai pu compter sur le soutien du COIB. Je me suis remis au travail début 2022 et cette victoire en est la preuve !"