De Bruyne, De Croo, Neuville, Ickx: il y avait du monde à Spa-Francorchamps

Le panier était particulièrement bien garni pendant tout le week-end du Grand Prix de Belgique. On n’a plus compté les personnalités du monde sportif et politique qui se sont donné rendez-vous dans l’enceinte du plus beau circuit du monde.

On sait que nos politiciens ont mis les bouchées doubles pour assurer l’avenir du GP. Il était donc normal de voir plusieurs membres de la classe politique se bousculer au portillon. Notre Premier ministre Alexander De Croo, le ministre-Président de la Région wallonne et le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus ont ainsi remis des trophées aux trois premiers. Fan inconditionnel de F1, Georges-Louis Bouchez arpentait lui aussi le paddock, et ce, dès jeudi ! Charles Michel était aussi présent.

©BELGA

Toujours dans le rang politique mais lié au sport auto, le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en poste depuis décembre, était là pendant tout le week-end et a félicité le top 3 de cette édition. Présent pour les dernières négociations du futur du GP, Stefano Domenicali était bien entendu immanquable.

Et puis, il y a de nombreuses personnalités du monde sportif. Toujours vénéré, Jacky Ickx a fait le déplacement en famille et remis le trophée des qualifications à Max Verstappen. Star mondiale du ballon rond, Kevin De Bruyne a fait sensation sur la grille. Se remettant de sa désillusion d’Ypres, Thierry Neuville a également fait une apparition dans le paddock.

©PHOTONEWS

Finalement, il ne manquait que la famille royale sur les photos. À quand le trophée du vainqueur remis par S.M le roi Philippe et une loge royale comme à Monaco ? Cela aurait fière allure…

©PHOTONEWS