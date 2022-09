Taekwondo : Sarah Chaari décroche le bronze à Paris !

La crème du taekwondo était réunie ce week-end, à Paris. En dehors des Jeux, du Mondial et de l’Euro, la capitale française accueille, en effet, le plus prestigieux rendez-vous du calendrier international. Et une jeune Belge y a brillé. Son nom : Sarah Chaari. Son âge : 17 ans ! Mais, avec elle, le talent n’attend pas le nombre des années… La preuve : championne du monde juniors, début août, à Sofia, Sarah a décroché la médaille de bronze, cette fois.

De junior à senior, de -62 kg à -67 kg (la catégorie olympique), peu importe. La jeune Carolo affole les statistiques. Et ce n’est qu’un début car, à l’allure où elle progresse, elle figure déjà parmi les meilleures mondiales. De bon augure pour Paris 2024 !

En attendant, après avoir déjà décroché des médailles à Durres (Alb), Sofia (Bul), Lommel, Alicante (Esp) et Innsbruck (Aut), sans compter le bronze européen seniors à Manchester, Sarah Chaari a (encore) été épatante, à Paris. Tête de série n°26, elle a écarté la Brésilienne Santos (n°7), la Chinoise Zhang (n°10) et la Française Henin (n°2) pour atteindre les demi-finales, où elle s’est inclinée face à l’expérimentée Ivoirienne Gbagbi (n°6), future médaillée d’or.

Un parcours impressionnant, confirmant tout le bien qu’on pense de la jeune Carolo, couvée par la Fédération francophone (ABFT). Grâce à ce résultat, Sarah Chaari devrait encore grimper de quelques places au ranking olympique, où elle figurait à la 14e place fin août.

Les trois autres Belges engagés dans la capitale française ont été moins heureux, éliminés au deuxième tour, mais avec les honneurs : Jaouad Achab (n°8/-68 kg) s’est incliné face au Français Alaphilippe (n°9), Badr Achab (n°16/-80 kg) a été battu par le Jordanien El Sharabaty (n°1) et Raheleh Asemani (n°13/-57 kg) a connu le même sort contre la Chinoise Luo (n°4), future médaillée d’or.