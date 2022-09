Soutien aux sportifs de haut niveau: la limite d'âge de 26 ans prête à disparaitre

La Fédération Wallonie-Bruxelles accorde une attention particulière aux jeunes sportifs et tentent d'aider ceux de haut niveau ou à fort potentiel. Jusqu'ici, cela se faisait notamment via les contrats Rosetta. Les jeunes sportifs de haut niveau ou à fort potentiel étaient engagés sous contrat à durée déterminée d'un an, renouvelable pour des périodes identiques jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 26 ans.



Mais ces contrats Rosetta vont être mis au placard d'ici la fin de l'année 2022. Les modalités d'attribution et de renouvellement des contrats resteront quant à elles identiques. Concrètement, le Ministère de la Communauté française embauchera des sportifs répondant aux critères légaux et les mettra à disposition des fédérations sportives par le biais de conventions de détachement sportif. La durée des contrats sera toujours d'un an tout au plus mais il n'y aura désormais plus de restriction liée à l'âge afin de pouvoir, à l'avenir, couvrir les sportifs de haut niveau qui arrivent alors à maturité. Ces contrats bénéficieront aussi d'une plus grande souplesse, notamment dans la valorisation éventuelle du parcours académique des sportifs et sportives.



Cette initiative de la Ministre des Sports Valérie Glatigny est d'une importance capitale dans le développement des jeunes sportifs talentueux mais aussi du sport en général. "Après la belle moisson de médailles lors des JO de Tokyo, nous nous tournons vers les prochains objectifs que sont Paris en 2024 et Los Angeles en 2028. Les sportifs de haut niveau sont bien plus que des porte-drapeaux : ils sont une source d'inspiration pour de nombreux jeunes garçons et jeunes filles, explique-t-elle. Ils peuvent inciter de nombreuses personnes, jeunes ou moins jeunes, à pratiquer régulièrement une activité physique. Ils participent par ailleurs à la diffusion des valeurs du mouvement sportif, telles que le fair play, l'effort, le respect. Voilà pourquoi nous continuerons bien entendu à soutenir le sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles."



Parmi les sportifs en vogue en ce moment et sous contrat Rosetta, on peut notamment citer Eliott Crestan (athlétisme), Licaï Pourtois (ju-jitsu), Lucie Breyne (hockey)… Comme c'est actuellement le cas, le maintien ou non des contrats dépendra notamment des performances sportives des athlètes bénéficiaires. Des athlètes qui continueront aussi de bénéficier de l'accompagnement individualisé du service projet de vie de l'ADEPS afin de préparer au mieux leur reconversion professionnelle.