Le bel été du sport francophone avec 19 podiums sur la scène internationale !

Au terme de ce bel été sportif, l’Adeps a convié ses meilleurs représentants, sous contrat ou sous statut, à une journée festive au cours de laquelle était prévu un baptême de l’air en vol à voile. Capricieuse, la météo (en particulier, le vent avec des rafales à… 50 km/h sur l’aérodrome de Saint-Hubert) en a décidé autrement.

Qu’à cela ne tienne, c’est à l’Euro Space Centre de Redu que nos champions se sont retrouvés, en présence de la ministre des Sports, Valérie Glatigny. L’occasion pour l’instance chapeautant le sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles de dresser le bilan chiffré de ces trois derniers mois sur la scène internationale.

Mondial, Euro, Jeux mondiaux : les rendez-vous n'ont pas manqué et les sportifs francophones ont répondu présents. Ils ont ainsi été 96 à participer aux compétitions en athlétisme, natation, équitation, escrime, triathlon/duathlon, trail, etc. avec un bon bilan de 27 tops 8 et 19 podiums (9 or, 4 argent, 6 bronze).

Quand on parle podium , on pense bien sûrà Nafi Thiam et ses deux médailles d'or, au Mondial et à l'Euro. Devenue une icône du sport belge, la Namuroise de 28 ans est un exemple de réussite avec son entraîneur, Roger Lespagnard. Derrière ce duo à succès, nombreux sont ceux qui se sont également illustrés dans leur discipline, décrochant une ou deux médaille(s) lors de cette saison estivale.

Les médaillés à l'honneur...

Athlétisme

Julien Watrin Mondial > bronze/4x400 m / Euro > argent/4x400 m

Duathlon

Arnaud Dely Mondial > or/relais mixte / Jeux mondiaux > argent/relais mixte

Équitation

Jérôme Guéry Mondial > argent/saut d'obstacles

Lara De Liedekerke Coupe des nations > or/concours complet

J. Guéry, G. Wathelet Coupe des nations > argent/par équipes

Escalade

Nicolas Collin Jeux mondiaux > or/bloc

Escrime

Neisser Loyola Mondial > bronze/épée

Ju-jitsu

Licaï Pourtois Jeux mondiaux > or/-57 kg

Kayak

Léo Montulet Mondial > bronze/par équipes

Sauvetage

Aurélie Romanini/Nele Vanbuel Jeux mondiaux > bronze/4x25 m

Trail

Maximilien Drion Euro > bronze

Para-cyclisme

Maxime Hordies Mondial > or/road race, bronze/time trial

Para-dressage

Michèle George Mondial > or/team test, or/freestyle