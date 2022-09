Nos sportifs de haut niveau dans la peau d’un astronaute (VIDÉO)

À l’Euro Space Center, ils ont marché sur la Lune, voyagé vers Mars, pris conscience de la gravité zéro et pratiqué la chute libre…

Une trentaine de sportifs de haut niveau francophones avaient répondu à l’appel de l’Adeps, ce vendredi, pour une journée découverte du vol à voile et de l’Euro Space Center. Malheureusement, la météo à Saint-Hubert n’a pas permis la première activité, si bien qu’ils se sont directement retrouvés à Redu.

Du skieur Armand Marchant à la grimpeuse Chloé Caulier, en passant par l’athlète Eliott Crestan (et ses potes Debjani, Naert, Bouchikhi ainsi qu’Élise Vanderelst), mais aussi le karatéka Quentin Mahauden, les taekwondoïstes emmenés par Jaouad Achab, les vététistes Pierre de Froidmont et Émeline Detilleux, tous étaient curieux de découvrir ce célèbre site dédié à l’espace.

Et ils n’ont pas été déçus ! Ils ont marché sur la Lune, voyagé vers Mars, pris conscience de la gravité zéro et pratiqué la chute libre. Avant de monter dans la centrifugeuse, heureusement avant le repas prévu au Centre sportif de Neufchâteau, où deux entraîneurs méritants ont été mis à l’honneur : Roger Lespagnard et André Mahy.

"Pour l'Adeps, l'intérêt de cette activité proposée à nos sportifs sous contrat est triple : d'abord, les remercier pour leur investissement et les féliciter pour leurs résultats au cours de cet été ; ensuite, les rassembler pour créer une émulation entre eux ; enfin, leur montrer tout l'intérêt que l'Adeps porte au sport de haut niveau…" explique Marc Xhonneux, cheville ouvrière de cette journée, au cours de laquelle étaient également impliqués les entraîneurs et les arbitres.

"Nous cherchions deux activités qui sortent vraiment de l’ordinaire avec une initiation au vol à voile et cette visite à l’Euro Space Center. Malheureusement, vu la météo, nous avons dû renoncer à la première, mais ils ont quand même été gâtés en passant cette journée dans la peau d’un astronaute."

Et les visages ravis de nos sportifs en disaient long sur la réussite de cette initiative, malgré la pluie battante qui s’est abattue sur la région.