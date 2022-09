Denis Van Weynbergh renonce au Rhum

La décision est tombée. On s’en doutait un peu mais à l’impossible, nul n’est tenu. Denis Van Weynbergh ne sera pas au départ, le 6 novembre à Saint-Malo, de la 12e édition de la Route du Rhum sur son Imoca "Les Laboratoires de Biarritz". Le Brabançon ne pourra s’enivrer des effluves de cette boisson chargée d’histoire deux semaines plus tard dans la colonie française des Caraïbes.

Trois raisons majeures ont dicté le choix du skipper belge qui, malgré un début de saison prometteur, a pris, en concertation avec son équipe, la décision de ne pas s'aligner sur la Route du Rhum. Un choix douloureux mais empreint de sagesse. "Le bateau avait subi de sérieux dégâts sur la Vendée Arctique (NdlR: étrave endommagée, perte du safran, radar et antenne satellite). Budgétairement, c'était compliqué de trouver des fonds conséquents pour remettre le bateau en mode course sans oublier que certaines voiles sont arrivées en fin de vie, raconte-t-il. Ensuite, sur cette même course, au plus fort de la tempête, je me suis occasionné une déchirure aux ischio-jambiers avec désinsertion musculaire, qui nécessite au minimum trois mois de rééducation. Je ne veux prendre aucun risque de ce côté-là. Le temps de passer tous les examens et d'exclure une opération, je n'ai pu commencer ma rééducation que le 20 août dernier. C'était trop juste, tenant compte du programme en 2023 et 2024 avec en point d'orgue le graal que symbolise le Vendée Globe. Pour ces objectifs, il faudra que je sois à 200 % physiquement."

In fine, le skipper brabançon était toujours sur liste d'attente puisque la célèbre transat n'a jamais accueilli autant de candidatures… "C'était une position inconfortable. Nous espérions secrètement que celle-ci évolue durant l'été mais ce ne fut pas le cas. On est toujours assis entre deux chaises dans ce genre de situation."

Dans les mois à venir, Denis et son équipe se concentreront sur la recherche d’un gros partenaire et de plusieurs moyens ou petits afin de boucler le budget pour les trois prochaines années. C’est encore loin d’être le cas pour le moment. Mener trois combats de front avec des logiques totalement différentes s’apparentait à résoudre la quadrature du cercle...