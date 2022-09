Accueil Sports Autres sports Gennadiy Golovkin retrouve Canelo Alvarez: “Une victoire n’effacera pas ce qu’il s’est passé” Gennadiy Golovkin retrouve Saul "Canelo" Alvarez pour un troisième combat explosif en super-moyens cette fois. Laurent Monbaillu Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme



©AFP

Gennadiy Golovkin aura dû attendre d'avoir 40 ans pour avoir le droit d'affronter, pour la troisième fois et en super-moyens, son grand rival Saul "Canelo" Alvarez. Ce sera ce samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas, le même théâtre qui a accueilli les deux confrontations épiques et controversées entre le Kazakh et le Mexicain en poids moyens. Le 16 septembre 2017, un verdict de parité avait sanctionné leur premier duel, pourtant dominé nettement par Golovkin, et outré des millions de fans. Un an plus tard, le 15 septembre 2018, Canelo se voyait accorder la victoire aux points suite à une décision partagée et mettait fin au règne de Golovkin après 20 défenses de titre consécutives sans échec. Ce sont là les seules taches au palmarès...