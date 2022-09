Le triathlète Vasco Vilaca attaqué par un phoque en mer ! (VIDÉO)

Sacrée mésaventure connue par le Portugais Vasco Vilaca ce vendredi, à Malibu ! Alors qu’il s’entraînait en mer, le vice-champion du monde a été attaqué et mordu par un phoque. Vilaca était en train de nager avec d’autres triathlètes à Zuma Beach quand l’incident s’est produit. Le phoque a mordu le bras du Portugais de 22 ans qui s’est débattu et a finalement réussi à éloigner l’animal.

Toute la scène a été filmée par les caméras de la Super League Triathlon. Et, une fois revenu sur la plage et soigné, Vasco Vilaca a raconté son incroyable mésaventure.

"Je nageais dans l’océan et je me suis retrouvé dans les parages d’un phoque. Celui-ci s’est approché de moi et, comme un chien, a commencé à me renifler. J’ai essayé de le repousser gentiment mais, à un moment, une forte vague l’a poussé contre moi. Je l’ai alors écarté brusquement. Il a pris peur et m’a mordu le bras. Et il ne voulait plus me lâcher ! J’ai essayé de lui écarter les dents pour qu’il me laisse, mais j’avais peur qu’il me morde à nouveau."

Heureusement, une autre forte vague a délogé le phoque et Vasco Vilaca a pu regagner le rivage, où il a reçu les premiers soins de la part des sauveteurs avant d’être emmené à l’hôpital. Bilan médical : quelques entailles aux mains et… une énorme frayeur pour le triathlète qui s’alignera quand même dimanche !