Triathlon: Ironlakes devient… Openlakes, en 2023 !

À la veille de la troisième édition, en quatre ans (le rendez-vous ayant été annulé en 2020 à cause du Covid-19), les organisateurs de l’Ironlakes ont annoncé son changement de nom.

En 2023, il faudra parler d’… Openlakes ! Nouveau nom, mais même concept avec une ouverture vers l’ensemble des pratiquants du triathlon, des plus jeunes aux plus âgés, des novices aux aguerris.

Après quelques contacts avec la société Ironman, bien connue de par le monde, Florian Badoux et Denis Detinne, fondateurs de Sport&Tourisme Promotion et organisateurs du célèbre rendez-vous des Lacs de l'Eau d'Heure, ont reçu un courrier d'un bureau d'avocats américain leur demandant de ne plus utiliser le terme "Iron" pour leur épreuve, au calendrier depuis 2019. Un comble quand on sait que Ironman vient de conclure un accord de partenariat avec Knokke pour un demi l'an prochain, à la même date que l'Eau d'Heure !

4000 participants attendus ce week-end

"Il est évident que cette concurrence aura un impact sur notre organisation et c'est regrettable !" explique Denis Detinne. "Depuis 2019, nous avons rencontré à plusieurs reprises des responsables de la société Ironman, jamais les mêmes, pour voir si nous pouvions éventuellement travailler ensemble. Mais le prix d'une collaboration, 150.000 dollars, était bien trop élevé pour des petites communes comme Froidchapelle et Cerfontaine, sans intervention de la Région wallonne, par exemple. Nous avons donc renoncé, préférant également conserver notre caractère familial avec une large diversité des distances proposées."

Ce qui n'empêche pas l'Ironlakes d'être réputé en dehors de la Belgique avec un quart de participants étrangers. Qu'à cela ne tienne, Ironlakes ou Openlakes, le rendez-vous rassemblant cette année plus de 4.000 participants gardera toutes ses lettres de noblesse.

Avec aussi, autre nouveauté, une nouvelle épreuve au Lac de Der, en Champagne, les 24 et 25 juin 2023 ! Le savoir-faire n’a pas de frontières…