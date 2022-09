Arnaud Dely décroche le bronze à l’Euro de duathlon !

Après ses deux cinquièmes places, au Mondial et aux Jeux mondiaux (où il avait également brillé en relais mixte avec Maurine Ricour…), Arnaud Dely a décroché la médaille de bronze à l'Euro de duathlon ! Engagé ce samedi, à Bilbao, sur la distance Sprint (5 km à pied, 20 km à vélo, 2,5 km à pied), le Liégeois de 25 ans s'est classé troisième, derrière les Français Maxime Hueber, vainqueur en 47.25, et Benjamin Choquert (47.28), toujours au meilleur niveau.

Après une première course à pied rondement menée, pendant laquelle le Britannique Milner s’était isolé en tête, ce fut un trio qui emmena l’épreuve avec les Français Hueber et Guerbeur ainsi qu’Arnaud Dely. Mais, derrière eux, un autre trio menait la poursuite.

Il y avait, là, un autre Français (et non des moindres !), Benjamin Choquert, triple champion d’Europe, le Britannique Milner (encore) et l’Italien Sanguinetti. À mi-parcours vélo, le groupe de six comptaient 18 secondes d’avance sur le peloton, mais celui-ci parvint à revenir, si bien qu’ils étaient une quinzaine à se retrouver en tête.

Peu avant la deuxième transition, Arnaud Dely s'occasionna une frayeur dans un virage et recula en fin du groupe de tête, le temps de se ressaisir. Et, à la sortie de la T2, le Liégeois pointait en… 11e position, à 12 secondes déjà du leader, Maxime Hueber !

Heureusement, notre compatriote revint dans le coup avec (toujours) le Britannique Milner, impressionnant. Alors que Hueber filait vers le titre européen et Choquert vers la deuxième place, la lutte s’annonçait indécise pour la troisième.

Mais Arnaud Dely a fini par avoir raison de Milner, s’offrant la médaille de bronze, à seulement 6 secondes du vainqueur.

Côté féminin, Maurine Ricour a également décroché une superbe médaille de bronze, à 6 secondes (aussi !) derrière l’Italienne Giorgia Priarone, victorieuse en 54.02, et la Française Manon Legrand (54.05).