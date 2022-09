Triathlon : La superbe performance de Victor Alexandre à l’Eau d’Heure

Félicité par Christophe De Keyser, qui s’envolera mercredi pour disputer l’Euro à Bilbao, Victor Alexandre avait encore du mal à réaliser la performance qu’il venait de signer, ce samedi, aux abords des Lacs de l’Eau d’Heure. Le Namurois de 25 ans s’est, en effet, classé troisième du National mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied), derrière le champion sortant et grandissime favori Stenn Goetstouwers et Jonathan Wayaffe, lui-même double champion de Belgique sur distance olympique.

Longtemps à la lutte avec le Liégeois Tom Vaelen (20 ans !), qu’il a fini par lâcher à un kilomètre de l’arrivée, Victor est monté sur son premier podium national, bouclant l’épreuve en 4h03.51 alors que Goetshouwers est le seul à être descendu sous les 4 h (3h59.32).

"Franchement, je n’y croyais pas quand j’ai vu l’écart qui me séparait du groupe de tête à la sortie de la natation. J’accusais plus de trois minutes sur Stenn mais, surtout, ils étaient sept ou huit à rouler devant alors que j’étais isolé. Heureusement, Goetshouwers a accéléré dans le dernier tour à vélo et le peloton s’est disloqué. Si bien que je suis revenu dans le coup. J’ai entamé la course à pied avec Jonathan et Tom, que je connais bien. À la fin du premier tour à pied, Wayaffe a attaqué et nous n’avons pu répondre. Et, finalement, ce n’est que dans le dernier kilomètre que, moi-même, j’ai placé une accélération pour l’offrir cette magnifique troisième place."

Dans les rangs francophones, Joachim Libois a réussi de justesse à intégrer le Top 10 (10e) tandis qu’Étienne Claisse s’est classé à une honorable 13e place. Côté féminin, le titre national est revenu à Astrid Van Cauwelaert qui, en 4h36.35, a devancé l’inusable Katrien Verstuyft et Liesbeth Verbiest. En même temps, se disputait le longue distance (3,8 km de natation, 180 km à vélo, 42 km à pied) et, là, la victoire est revenue à Bram Van Der Plas, déjà vainqueur de l'Ironlakes l’an dernier. En 8h49.55, celui-ci a largement devancé ses deux rivaux, le Néerlandais Dasselaar et Foeke Vanbecelaere…